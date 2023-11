Przegląd prasy Gniew 30.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Gniewie

Prasówka Gniew 30.11: top 3 artykuły z wczoraj

Do wielkiego plebiscytu medycznego „Dziennika Bałtyckiego” nasi czytelnicy zgłosili znakomitych specjalistów. Po raz pierwszy swoją osobną kategorię mieli diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej. Wśród nominowanych byli też m. in. lekarze rodzinni i pediatrzy, którzy mają wyjątkowe podejście do pacjentów. Znaleźli się warci polecenia stomatolodzy, ortopedzi, fizjoterapeuci i sympatyczne a także fachowe pielęgniarki oraz położne. W sali Progres Event & Conference na terenie wrzeszczańskiego Garnizonu wręczone zostały podczas uroczystej gali laury Hipokrates Pomorza 2023.