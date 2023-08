Przegląd prasy Gniew 14.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Gniewie

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gniewu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Silna Biało-Czerwona. Piknik wojskowy w Gniewie | ZDJĘCIA”?

Prasówka 14.08 Gniew: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły

W sobotę (12.08.2023 r.) w Gniewie odbył się piknik wojskowy pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" z okazji Święta Wojska Polskiego. Na rynku odczytano list od ministra obrony Mariusza Błaszczaka i wystąpiła m.in. orkiestra wojskowa. Na łąkach nadwiślańskich zorganizowany został pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego. To jeden z czterech takich pikników w województwie pomorskim. W niedzielę (13.08.2023 r.) odbędzie się on w Stężycy, w poniedziałek w Trąbkach Wielkich, a we wtorek w Brusach. W całym kraju zaplanowano blisko 70 takich wydarzeń.