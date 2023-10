Przedszkola w Gniewie w roku szkolnym 2024/2025. Lista dostępnych placówek

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Gniewie?

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Niepubliczne przedszkola w Gniewie działają według przepisów, które zapisano w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Następnie pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które uczęszczały do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej albo w sekretariacie .

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w formie tradycyjnej, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Gniewie?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie ważna w sferze rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko będąc w przedszkolu uczy się funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.