Prasówka z Gniewu 2.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Urodę Iwony Pavlović od 3 marca będzie można podziwiać w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jak zawsze będzie wyglądała perfekcyjnie. Zadba o to, aby mieć pięknie ułożone włosy i mocno podkreślone oczy, które są stałym elementem w jej wizerunku. Ostatnio jednak gwiazda pokazała się bez makijażu. Zobacz, jak się prezentuje w wersji naturalnej.