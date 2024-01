Prasówka Gniew 6.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gniewie nie minęło Cię nic ważnego

Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Orszaki Trzech Króli to uliczne jasełka, nawiązujące do tradycji kolędniczej. Uczestnicy przebierają się, śpiewają kolędy. 6 stycznia 2023 r. (sobota) odbędą się takie orszaki w kilku gminach powiatu tczewskiego.

Na części głównych tras województwa pomorskiego zalega błoto pośniegowe. Trudne warunki do jazdy spowodowane opadami śniegu są również na drogach wojewódzkich i powiatowych. Do końca tygodnia ma być nadal mroźnie, ale już bez intensywnych opadów, zwłaszcza bez marznącego deszczu, który od 3 dni powodował paraliż w ruchu samochodowym i kolejowym w regionie.

Matura próbna z matematyki 2024 z wydawnictwem Nowa Era została zaplanowana na 5 stycznia 2024 r. W tym roku licealiści mogli zmierzyć się już maturą próbną Operonu - w listopadzie oraz maturą próbną CKE - na początku grudnia. To kolejna okazja do sprawdzenia się i próby rozwiązania zadań maturalnych w takiej postaci, jak będzie to miało miejsce w maju. Czy arkusze matury próbnej są dostępne w internecie? Kiedy uczniowie mogą spodziewać się wyników? Oto najważniejsze informacje

Chodź „Akademia Pana Kleksa” w reżyserii Macieja Kawulskiego do regularnej dystrybucji trafi dopiero 5 stycznia, to już zdążyła podbić kina. Film o zaczarowanej szkole profesora Ambrożego Kleksa obejrzało do tej pory 438 000 widzów. Jest to rekordowy wynik na pokazach przedpremierowych w historii polskiego box office.