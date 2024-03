Prasówka Gniew 10.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gniewie nie minęło Cię nic ważnego

Dzisiaj (9.03.2024 r.) około godziny 15 doszło do wypadku w Piasecznie (gm. Gniew) na drodze krajowej nr 91. Droga była zablokowana przez 1,5 godziny. Kilka osób zostało rannych.

Zaawansowane laboratoria, wykorzystanie sztucznej inteligencji do sprawdzania próbek w czasie rzeczywistym czy w końcu metody badawcze zbliżone do tych stosowanych w medycynie. Tak wygląda obecnie weryfikowanie jakości miodu importowanego do Polski.

Sprawdziliśmy jakie były najpopularniejsze imiona dla chłopców i dziewczynek w 2023 r. Na szczycie ogólnopolskiego rankingu Zofia i Nikodem. Nieco inaczej wygląda sytuacja w powiecie kościerskim.