Prasówka Gniew 10.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gniewie nie minęło Cię nic ważnego

Trwa protest rolników z powiatu tczewskiego. Zaczął się o godzinie 11 w Gniewie. Kilkadziesiąt ciągników i innych maszyn rolniczych porusza się w kolumnie drogą krajową nr 91. Po drodze, m.in. w Czarlinie dołączają kolejni protestujący. Kolumna zmierza do Tczewa. Rolnicy protestują z powodu polityki Unii Europejskiej dotyczącej m.in. przedłużenia bezcłowego handlu towarami rolnymi z Ukrainą do 2025 roku oraz zapisom Europejskiego Zielonego Ładu, który ma prowadzić do ograniczenia produkcji w związku z planowanym wprowadzeniem zwiększonych wymagań środowiskowych.