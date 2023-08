Prasówka 4.08.2023 Gniew. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Gniewu

Do 200 tys. zł może wynieść rekompensata dla pacjentów oraz ich bliskich. Jeżeli podczas świadczeń opieki zdrowotnej, które były finansowane ze środków publicznych, dojdzie do błędu medycznego, można będzie się domagać świadczenia kompensacyjnego. Wystarczy złożyć wniosek i odczekać do trzech miesięcy na decyzję ekspertów.

Na pomorskim rynku pracy wciąż brakuje kierowców autobusów, lekarzy, pielęgniarek, kucharzy, a nawet magazynierów. Te profesje znalazły się na liście deficytowych zawodów w roku 2023, opracowanej przez specjalistów tworzących tzw. barometr zawodów.