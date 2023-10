Prasówka 16.10.2023 Gniew. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Gniewu

Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie pomorskim. Na Pomorzu wybory według sondażu exit poll 2023 z godziny 21:00 wygrywa Koalicja Obywatelska z 42,6 proc. poparciem przed Prawem i Sprawiedliwością 24,6 proc., Trzecią Drogą 14.1 proc., Lewicą 9,4 proc. i Konfederacją 5,5 proc.

W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira.

W powiecie tczewskim uprawnionych do głosowania jest około 81,5 tysiąca osób. Na godzinę 12 wydano 18 453 karty do głosowania, co stanowi 22,65 procent.

O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

– Można już powiedzieć, że frekwencja jest w tej chwili prawdopodobnie jest największa w dziejach III RP – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.