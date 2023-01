Polecane apteki w Gniewie. Poznaj apteki w styczniu 2023

Oto co może zaproponować dobra apteka:

Są też inne kryteria, które wpływają na wybór apteki. Klienci wracają do konkretnej apteki, jeżeli spotkają się tam z miłą obsługą i otrzymują szybką pomoc. Dużym plusem jest także brak kolejek.

Dobry farmaceuta – najważniejsze cechy

Farmaceuta powinien być miły i doświadczony. Jest on znawcą farmakologii. Dobrze Ci doradzi, kiedy zapytasz o lek, który kupujesz. Bardzo często to właśnie farmaceuta sprawia, że pacjenci lubią wracać do tej konkretnej apteki.