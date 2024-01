Nordic walking do 65 km od Gniewu. Urokliwe ścieżki na weekend 20 - 21 stycznia

Szukasz ciekawych ścieżek nordic walking w pobliżu Gniewu? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie kilka pomysłów na ten tydzień. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać w okolicy Gniewu na nordic walking. Tym razem wybraliśmy ścieżki w odległości do 65 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Trasy nordic walking w okolicy Gniewu

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 65 km od Gniewu. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Gniewu. W sobotę 20 stycznia według prognozy pogody ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 56%. W niedzielę 21 stycznia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 1°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: KRS FORMOZA ULTRAMARATON KASZUBSKI Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,86 km

Czas trwania marszu: 15 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podejść: 553 m

Suma zejść: 553 m Homontos poleca trasę mieszkańcom Gniewu

Charakterystyka trasy

Bieg na poszczególnych dystansach odbywa się na pętli o długości 25 Mm (46,3 km)

wytyczonej i oznaczonej przez organizatora pokonując odpowiednią ich ilość w zależności

od wybranego dystansu:

KRS 25 – jedna pętla

KRS 50 – dwie pętle

KRS 100 – cztery pętle

Trasa usytuowana jest w znacznej części w okolicach Jeziora Przywidzkiego, prowadzi

drogami utwardzonymi oraz nieutwardzonymi, ścieżkami i drogami leśnymi oraz terenami

położonymi wśród pól i łąk. Rzeźba terenu pofałdowana urozmaicona ze względu na

krajobraz oraz rodzaj podłoża. Orientacyjna suma spadków i wzniesień dotycząca wytyczonej

pętli wynosi 624 m, najwyższy punkt 265 m npm, najniższy punkt 144 m npm.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Jezioro Otomińskie i okoliczne mokradła Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,62 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podejść: 977 m

Suma zejść: 989 m Trasę do marszu z Gniewu poleca GR3miasto

Jezioro Otomińskie zna zapewne niejeden trójmiejski amator aktywnego wypoczynku. Akwen ten odwiedzaliśmy już wielokrotnie i to o różnych porach roku. Szczególnie jednak upodobaliśmy sobie trasę wiodącą przez lokalne lasy, w których skrywa się wiele ciekawostek m.in. liczne mokradła oraz neolityczna kopalnia bursztynu, po której pozostał głęboki na kilkanaście metrów lej. Spacerując wzdłuż urwiska ma się wrażenie jakby była to dziura po meteorycie. Główny cel naszej wycieczki: Główna trasa rekreacyjna skupia się na pętli wokół tutejszego jeziora, jednak chcąc odpocząć od tłumów warto zagłębić się nieco w lesie i poznać mniej uczęszczane przez turystów szlaki i ścieżki. Dla łatwiejszej orientacji w terenie skorzystać można z oznakowanych szlaków pieszych, którymi dotrzeć można m.in. do Rezerwatu Przyrody "Bursztynowa Góra". Urządzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa w 1954 r. w celu zachowania w niezmienionym stanie dawnej kopalni bursztynu oraz wyrobisk wyeksploatowanych szybów. Niegdyś była to kopalnia odkrywkowa, dziś pozostały po niej wyrobiska w postaci lejów. Największy z nich, który udostępniony jest dla turystów ma około 40 m średnicy i 15 m głębokości.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gdańskie bastiony nad Opływem Motławy + Łąkowa po rewitalizacji Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,39 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 230 m

Suma zejść: 229 m Rfx poleca trasę uprawiającym nordic walking z Gniewu

Spacer zaczynamy pod Urzędem Wojewódzkim, kierujemy się na plac Wałowy, a następnie prosto na Bastion św. Gertrudy. Podziwiamy piękne widoki, schodzimy w dół, mijamy Bramę Nizinną by wspiąć się na szczyt Bastionu Żubr. Widać stąd m, in. panoramę Głównego Miasta. Nieopodal znajduje się Śluza Kamienna Grodza (z 4 wieżyczkami zwanymi dziewicami) oraz ruiny starego XVII wiecznego młyna. Dalej podążamy wzdłuż Opływu Motławy odwiedzając kolejno Bastiony Wilk, Wyskok, Miś, Królik. Za ostatnim z nich po kładce na wysokości ulicy Modrej przechodzimy na Olszynkę, by mostem na wysokości Zawodzia wrócić do Śródmieścia. Okrążamy siedzibę Straży Miejskiej (razem z ich strzelnicą) oraz Zespół Szkół Samochodowych. Za Stadionem GKS Wybrzeże kontynuujemy spacer drugą stroną opływu Motławy i skrótem przez Chłodną docieramy na Łąkową. Ulica ta przeszła w ostatnim czasie rewitalizację, odnowiono niektóre kamienice, wyremontowano nawierzchnię, środkiem ulicy poprowadzono deptak z nowymi drzewkami i małą architekturą. Mijamy dawną zajezdnię tramwajową i zmierzamy w drogę powrotną przez Redutę Wilk, Śluzę Kamienną, by przy Bramie Nizinnej skręcić w ul. Dolna Brama, odwiedzić przystań przy Żabim Kruku i po okrążeniu Baszty Białej zakończyć spacer.

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.