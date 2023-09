Lista lokali wyborczych w gm. Morzeszczynie. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Borkowo 6, 83-132 Borkowo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Nowa Cerkiew 1, 83-132 Nowa Cerkiew numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Rzeżęcin 9a, 83-132 Rzeżęcin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Lipia Góra 19C, 83-132 Lipia Góra numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Dzierżążno 13, 83-132 Dzierżążno numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

Państwowa Komisja Wyborcza – co warto wiedzieć?

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak zagłosować w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach studenckich, zakładach karnych?

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.