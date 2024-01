Kierowcy z Gniewu, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z poniedziałku na wtorek?

Są sposoby, by szyby nie zamarzały?

Poranek ze skrobaniem szyb w Gniewie we wtorek

Poranek ze skrobaniem szyb w Gniewie we wtorek

Wstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Pamiętaj, by ubrać się nieco cieplej, bo może to chwile potrwać. Mata termiczna lub koc założona na przednią szybę mogą uratować Twój poranek. Może jeszcze zdążysz?