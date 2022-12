Jarmuż na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi i wsparcie układu nerwowego. Sprawdź właściwości odżywcze i zastosowanie jarmużu

Przeciwwskazania do spożycia jarmużu

Czym jest jarmuż i jak go uprawiać?

Jarmuż to roślina dwuletnia należąca do rodziny kapustowatych. Występuje tylko w uprawie, która rozpoczyna się od wysiania nasion w szklarni lub rozsadniku, a po upływie 7 tygodni małą roślinkę przesadza się do gruntu. Uprawa tej rośliny jest niezwykle łatwa, warto jednak pamiętać, że jarmuż lubi nasłonecznione miejsce.

Liście jarmużu zbiera się już od wczesnej jesieni, najlepiej po pierwszych przymrozkach. Można z niego przygotować wiele smacznych dań, w tym sałatki, pesto, a także chrupiące warzywne chipsy.

