Gdzie na spacer do 65 km od Gniewu. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 28 - 29 października

Spacerem z Gniewu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 65 km od Gniewu, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Spacer po Stoczni Gdańskiej i Starym Mieście

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,95 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podejść: 1 247 m

Suma zejść: 1 222 m

Trasę dla spacerowiczów z Gniewu poleca Mon.orl

Trasa ma początek na ul. Podwale Grodzkie, przed Dworcem Głównym PKP, skąd kierujemy się na północ, by przejść w ulicę Wały Piastowskie. Tam znajduje się Muzeum "Droga do wolności", ukazująca życie za czasów komuny oraz historię Solidarności. Po jego obejrzeniu nadal kontynuujemy kierunek naszej trasy, aż znajdziemy się pod bramą Stoczni Gdańskiej, gdzie po lewej stronie znajduje się Pomnik Stoczniowców. Okazuje się, że bez problemu można wejść na teren stoczni i pokręcić się po otaczającym terenie. Znajduje się tam odrestaurowany autobus "ogórek", którym w okresie wakacyjnym odbywają się przejażdżki turystyczne dla chętnych. Po opuszczeniu stoczni idziemy ul. Łagiewniki na południe, po czym skręcamy w trzecią ulicę w prawo: ul. Heweliusza i na skrzyżowaniu z ul. Korzenną dokonujemy skrętu w lewo. Po jednej stronie znajduje się zabytkowy Ratusz Starego Miasta, natomiast po drugiej pomnik Jana Heweliusza. Tym sposobem docieramy do Kanału Raduni, nad którą znajduje się Wielki Młyn, przyjemne miejsce do spaceru. Za nim skręcamy w prawo w ul. Rajską. Tuż za Basztą Jacek idziemy w lewo Plac Dominikański, by znowu kierować się na południe ul. Lewandową. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Świętojańską, za nami w oddali zostaje Kościół Św. Mikołaja, my natomiast mijamy po naszej lewicy Kościół Św. Jana. Tym oto sposobem docieramy do Rybackiego Pobrzeża nad Motławą. Kierujemy się tym nabrzeżem na południe mijając turystyczne statki pasażerskie, odrestaurowane spichrze na przeciwległym brzegu, Centralne Muzeum Morskie oraz parowiec SS Sołdek. Na Długim pobrzeżu wchodzimy w drugą bramę w prawo; ul. Św, Ducha. Po drodze znajduje się ciekawa fontanna z czterema lwami. Po skręceniu w małą uliczkę Grobla w lewo dwa razy znajdziemy się tuż przy Bazylice Mariackiej, którą chętni mogą również obejrzeć od środka. Dalej kierujemy się z powrotem nad Motławę, najładniejszą chyba uliczką gdańskiego Starego Miasta: ul. Mariacką. Baśniowe kamieniczki z ozdobnymi "rzygaczami" wraz ze sklepikami z wyrobami z bursztynu tworzą niesamowity klimat. Za Bramą Mariacką skręcamy w prawo i ukazuje się nam Żuraw - jeden z głównych symboli miasta. Dalej znajdziemy się na Moście Zielonym, łączący Stare Miasto z Wyspą Spichrzów. Bardzo ładne ujęcia można stąd zrobić. Kierujemy się do Zielonej Bramy, która wieńczy Długi Targ, przekształcają się w główny deptak Gdańska: ul. Długą. Reprezentacyjne kamienice tworzą elegancki wygląd ulicy, często zwieńczone są rzeźbami różnych osób czy zwierząt. Po drodze napotkamy Fontannę Neptuna oraz Dwór Artusa. Po drodze możemy zakupić mniej czy bardziej oryginalne pamiątki, czy zasiąść w którejś z restauracji czy kafejek. U końca czy raczej początku deptaka znajduje się przepiękna Brama Złota. Po jej obejrzeniu wracamy do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Tkacką, aż dotrzemy do rogu ul. Piwnej. To ostatni punkt naszej trasy, gdzie znajduje się przepiękna kamienica, zwana Wielką Zbrojownią.

Nawiguj