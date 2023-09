Gdzie na nordic walking do 65 km od Gniewu. Pomysły na sportowy dzień w weekend 16 - 17 września

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w okolicy Gniewu? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień. Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać z Gniewu na nordic walking. Na ten weekend przygotowaliśmy ścieżki w odległości do 65 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Trasy nordic walking w pobliżu Gniewu

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 65 km od Gniewu. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź prognozę pogody dla Gniewu. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Muzeum Zegarów Wieżowych Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,74 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 80 m Trasę do marszu z Gniewu poleca Max_c74 Wycieczka piesza do Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku. Muzeum mieści się w wieży kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny. Sam kościół jest najstarszym kościołem parafialnym w Gdańsku i warto go odwiedzić przy okazji zwiedzania muzeum. Na wieży kościoła znajduje się doskonały punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Druga strona wyspy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,66 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 200 m

Suma podejść: 432 m

Suma zejść: 234 m Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Gniewu

Wycieczka piesza po ''drugiej'' stronie Wyspy Sobieszewskiej. Ta część wyspy jest odwiedzana (pieszo) znacznie rzadziej niż jej część nadmorska. Mimo to warto się tu wybrać ze względu na ciekawe miejsca i sporo ładnych widoków. Udało mi się podejrzeć bobry i foki, ale ze sporej odległości. Polecam tę trasę.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: BURSZTYNOWY FESTIWAL BIEGOWY 2022 - BURSZTYNOWA 10 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,48 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podejść: 57 m

Suma zejść: 59 m Amatorom nordic walking z Gniewu trasę poleca Jurajskifestiwalbiegowy

BURSZTYNOWY FESTIWAL BIEGOWY 2022

trasa: BURSZTYNOWA 10 miejsce: Gdańsk, Wyspa Sobieszewska

start: 23 października 2022 r. (niedziela), godz. 11.05

teren Hotelu Orle (ul. Lazurowa)

Długość trasy: 10,5 km

Limit czasu: 2 godziny

Najwyższy punkt: Góra Orla (32 m)

Nawierzchnia: plaża (42%), las (58%)

Nordic walking - co to?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

