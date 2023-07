Do jakiego przedszkola w Gniewie zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacje w przedszkolach zaczynają się zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady rekrutacji. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być inne.

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy bądź w formie tradycyjnej, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Gniewie to dobry pomysł?

Edukacja przedszkolna pozostaje ogromnie istotna w kontekście rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola poznaje tajniki życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.