Pomorze. Świąteczna zbiórka żywności – okaż serce i wesprzyj tę akcję [ZDJĘCIA]

- Jest to już 21 zbiórka świąteczna - mówi Maria Jankowska, prezes Banku Żywności. - Zbierać żywność będziemy, między innymi w Gdańsku, Gdyni, Straszynie, Cieplewie, Tczewie, Pruszczu Gdańskim, Nowym Dworze Gdańskim Starogardzie Gdańskim, Kwidzynie, Malborku, Sztumie i Pelplinie.

W samym Tczewie wolontariuszy można będzie spotkać w 10 placówkach sklepowych takich jak Lidl, Carrefour, Biedronka, Netto, Tesco, Kaufland, Intermarche oraz sklep Vega, w których specjalnie oznaczeni wolontariusze będą prowadzić zbiórkę.

- Dzięki ofiarności mieszkańców zebrana żywność trafi do rodzin najbardziej potrzebujących pomocy - wyjaśnia pani prezes. - Ogólnopolska świąteczna zbiórka żywności organizowana jest przez 34 Banki Żywności. W Pomorskiem organizatorem takiej zbiórki jest Bank Żywności w Tczewie.

Podobnie, jak w poprzednich latach, zbierane będą artykuły spożywcze takie, jak: olej, mąka, cukier, przetwory warzywne i owocowe, konserwy, słodycze, bakalie i inne trwałe produkty spożywcze.

Jak można włączyć się do tej akcji? Wystarczy będąc na zakupach wrzucić do koszyka kilka produktów więcej, aby pomóc niedożywionym dzieciom, osobom starszym czy chorym oraz zapełnić niejeden pusty talerz wigilijny. W zeszłym roku w naszym regionie Bank Żywności w Tczewie zebrał około 23 ton żywności, która natychmiast trafiła do podopiecznych stowarzyszeń i organizacji, które z Bankiem współpracują.

- Wolontariuszami są młodzi ludzie, uczniowie z miejscowych szkół - mówi Maria Jankowska – To oni poświęcają swój wolny czas, aby pomagać nieznanym sobie ludziom, pomóżmy zatem im wypełnić kosze darowaną żywnością . Zapewniam Państwa, że czyniąc to w czasie przedświątecznym dotkniemy magii świąt i solidarności z każdym człowiekiem- dodaje pani prezes.